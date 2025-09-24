Cpr in Toscana il governo accelera Giani attacca | Non li vogliamo ma Tomasi | Ipocrita dire di no

Firenze, 24 settembre 2025 – Eccome se si scalda l’arena politica sui centri di permanenza per il rimpatrio (cpr) in Toscana. Perché sì, sulla base delle norme vigenti il migrante irregolare è trattenuto in un cpr a seguito di una convalida del giudice ed è libero di lasciare il centro e l’Italia se accetta il rimpatrio nel paese d’origine. Ma la scintilla è stata l’annuncio di inizio settimana del fedelissimo di Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli: non uno, bensì due cpr (con localizzazione ancora fumosa). “Si farà anche senza l’ok della Regione e così andrà, ho chiesto personalmente al ministro degli Interni di proseguire come avevamo promesso”, lo strappo del responsabile dell’organizzazione di FdI. 🔗 Leggi su Lanazione.it

