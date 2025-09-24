CPI – Vannacci | nessuna convergenza nemmeno sui territori
Roma, 24 sett – Negli ultimi mesi la parabola politica del generale Roberto Vannacci ha monopolizzato gran parte del dibattito a destra. La sua figura, capace di attrarre consensi mediatici e smuovere ambienti tradizionalmente poco coinvolti dalla politica, sembrava destinata a ridisegnare gli equilibri del centrodestra. Ma sotto la superficie dell’entusiasmo si fanno strada segnali di frattura, soprattutto in Toscana. La Toscana mostra tutte le crepe di Vannacci. Da tempo, infatti, CasaPound ha preso le distanze dal cosiddetto “mondo vannacciano”. Non solo a livello nazionale, dopo che il generale si era espresso per lo sgombero del palazzo di Via Napoleone III paragonando Cp alla Salis, ma anche nei territori, dove l’esperimento delle liste del Generale non ha convinto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
