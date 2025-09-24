Covid in Toscana | nessun decesso nell’ultima settimana e 142 nuovi casi 46 i ricoverati 3 in terapia intensiva

Non si registrano decessi per Covid-19 in Toscana negli ultimi sette giorni (17-24 settembre 2025). Sono 142 i nuovi casi: 38 confermati con tampone molecolare e gli altri 104 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Covid in Toscana: nessun decesso nell’ultima settimana e 142 nuovi casi. 46 i ricoverati (3 in terapia intensiva)

Covid, 104 nuovi contagi in 7 giorni | Attualità TOSCANA

