Counseling per Fido alla Muratella apre uno sportello per i cani più problematici
Uno sportello per dare assistenza ai proprietari di cani che presentano problemi comportamentali. È la nuova iniziativa promossa all’interno del canile della Muratella. Il progetto, promosso dalla UOSD Canile Sovrazonale e controllo del Randagismo dell’Asl Rm3, mette a disposizione il servizio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
