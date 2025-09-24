' Costruiamo gentilezza a 4 zampe' | il premio va a Marley il primo cane cieco della Protezione Civile

Pisatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, nella giornata di martedì 23 settembre si è svolta a Pisa una cerimonia particolarmente toccante in cui Marley, il primo cane cieco operativo della Protezione Civile italiana, è stato premiato come simbolo di gentilezza, resilienza e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

costruiamo gentilezza 4 zampeCompie 3 anni il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport - È nato da un'idea della giornalista fiorentina, Gaia Simonetti, in collaborazione con USSI (Gruppo Giornalisti Sportivi), USSI Toscana, Ussi ed Associazione Cor et Amor. Si legge su msn.com

