Costi pedaggi e regole aggirate | il Ponte sullo stretto bocciato dalla Corte dei conti

Si aspettava il via libera della Corte dei conti sul progetto "definitivo" del ponte sullo Stretto di Messina, ma non è arrivato, anzi le parole dei giudici suonano come una bocciatura. Il 6 agosto scorso, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: costi - pedaggi

Esodo per le vacanze: cantieri in autostrada, pedaggi e costi della benzina. La guida per chi si mette in viaggio

Pedaggi autostradali 2025: firmata la direttiva per la riduzione dei costi di transito. Leggi la notizia > https://transportonline.com/news/informazione/riduzione-pedaggi-autotrasporto-2025/?from=generale… #pedaggi #autotrasporto #merci #camion #logistica #fl - X Vai su X

Rosignano, nuovo rincaro del pedaggio sulla Tirrenica: +11,32%. È il secondo aumento del 2025 e scoppia la polemica sui costi. Galletti (M5S): "Ma l'eliminazione della barriera di Vada è già stata votata" - facebook.com Vai su Facebook

Costi, pedaggi e regole aggirate: il Ponte sullo stretto bocciato dalla Corte dei conti; Autostrade, ecco tutte le sportellate fra Camanzi e Palenzona su pedaggi e concessioni.

Novità per chi viaggia in autostrada: “Dal 2026 pedaggi meno cari e regole più trasparenti” - Una rivoluzione nel sistema tariffario in autostrada: meno costi per gli automobilisti, più chiarezza e maggiori tutele. Segnala ildigitale.it

Autostrade, pedaggi più bassi dal gennaio 2026 in Italia - Rimborsi per disservizi, più informazioni e regole chiare per gli automobilisti. motori.quotidiano.net scrive