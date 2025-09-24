Così un direttore di banca ha salvato a Imola una donna da una truffa finto carabiniere arrestato

Un 37enne è stato arrestato a Imola per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana: il colpo è stato sventato grazie a banca e Carabinieri.

cos236 un direttore di banca ha salvato a imola una donna da una truffa finto carabiniere arrestato

© Notizie.virgilio.it - Così un direttore di banca ha salvato a Imola una donna da una truffa, finto carabiniere arrestato

Malore improvviso, muore Angelo Campani direttore generale di Credem Banca

Addio ad Angelo Campani, morto a 62 anni dopo malore improvviso il direttore generale di Credem, era in banca dal 1981

Si presenta in banca tenta di aprire un conto corrente con dei documenti falsi. Arrestata nell'ufficio del direttore

Finto direttore postale nei guai così ha tentato di truffare due donne a Nusco | quanti soldi ha chiesto.

Anziano truffato con la tecnica “ID spoofing”, la banca blocca in tempo il pagamento - Truffa fallita grazie all'intervento del direttore di una banca, poi dei carabinieri, che hanno salvato un'anziano da un raggiro messo in piedi da un ragazzo di Cava de' Tirreni, di 19 anni, ora ... Si legge su ilmattino.it

Anziano truffato con la tecnica “ID spoofing”, la banca blocca in tempo il pagamento - Attraverso questa stratagemma, ha poi tentato di convincere l’anziano a disporre un bonifico da 32. Lo riporta ilmattino.it

