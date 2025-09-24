Così i portuali di Livorno hanno fermato una nave militare americana con armi per Camp Darby

I lavoratori portuali di Livorno fermano una nave militare americana. Un presidio permanente organizzato dall’ Usb ha fatto scegliere di cambiare il porto d’attracco dell’imbarcazione Slnc Severn, che batte bandiera dell’ Alaska. Secondo alcune fonti l’imbarcazione trasporta mezzi e caterpillar destinati a Camp Darby, base militare dell’esercito italiano dove sono stanziate e operano unità militari statunitensi, situata nella Tenuta di Tombolo del comune di Pisa. Si lavora all’individuazione di un porto alternativo. «Manterremo comunque il presidio finché non ci sarà comunicato ufficialmente il nuovo porto di destinazione», dice il portuale Giovanni Ceraolo. 🔗 Leggi su Open.online

Portuali di livorno contro le navi cariche di armi per Israele: cosa sta succedendo

Così i portuali di Livorno hanno fermato una nave militare americana con armi per Camp Darby - Si lavora all'individuazione di un porto alternativo. Segnala msn.com

cos236 portuali livorno hannoPortuali di livorno contro le navi cariche di armi per Israele: cosa sta succedendo - Da ieri mattina centinaia di persone presidiano il porto di Livorno per fermare la nave statunitense SLNC Severn, appena rientrata da Eilat con mezzi militari ... Segnala fanpage.it

