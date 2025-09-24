Così finisce Daniel Nilsson altra brutta notizia per il Bonus di Avanti un altro
“ Avanti un altro ” è pronto a riaccendere i riflettori. Giovedì ripartono le registrazioni delle nuove puntate del celebre game show condotto da Paolo Bonolis con la spalla storica di sempre, Luca Laurenti. Sarà la quindicesima edizione del programma, un traguardo importante che porta con sé non solo la conferma di un format amato dal pubblico, ma anche una serie di cambiamenti che non passeranno inosservati. La novità più rilevante riguarda l’assenza di Daniel Nilsson, il modello svedese che per anni ha vestito i panni del popolare “bonus”. Una figura che aveva conquistato i telespettatori grazie al suo carisma e alla simpatia, diventando uno dei simboli del programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Daniel Nilsson di Avanti un Altro arrestato per maltrattamenti: la Procura chiede il carcere. «Non era la prima volta» - Si complica la posizione di Daniel Nilsson, il celebre modello svedese noto al pubblico italiano come il “Bonus” del game show Avanti un Altro. Da corriereadriatico.it
Arrestato Daniel Nilsson, il “Bonus” di Avanti: “Maltrattamenti nei confronti della compagna, non è stato un caso isolato” - Daniel Nilsson, il 45enne fotomodello svedese conosciuto dal grande pubblico come il “Bonus” del programma “Avanti un Altro” di Paolo Bonolis, è stato arrestato a Breuil- Secondo ilfattoquotidiano.it