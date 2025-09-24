Così finisce Daniel Nilsson altra brutta notizia per il Bonus di Avanti un altro

“ Avanti un altro ” è pronto a riaccendere i riflettori. Giovedì ripartono le registrazioni delle nuove puntate del celebre game show condotto da Paolo Bonolis con la spalla storica di sempre, Luca Laurenti. Sarà la quindicesima edizione del programma, un traguardo importante che porta con sé non solo la conferma di un format amato dal pubblico, ma anche una serie di cambiamenti che non passeranno inosservati. La novità più rilevante riguarda l’assenza di Daniel Nilsson, il modello svedese che per anni ha vestito i panni del popolare “bonus”. Una figura che aveva conquistato i telespettatori grazie al suo carisma e alla simpatia, diventando uno dei simboli del programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it