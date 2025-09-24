Cos’è quella cosa che hai sul braccio? la gaffe di Mentana con la Gabanelli in diretta
Un botta e risposta rapido, tagliente e carico di significato. È quanto accaduto durante il tg di La7, quando il direttore Enrico Mentana si è rivolto in diretta a Milena Gabanelli con una domanda che, in pochi secondi, ha dato vita a una scena destinata a far discutere. Una semplice curiosità si è trasformata in una vera e propria gaffe, costringendo lo stesso Mentana a chiudere con una battuta imbarazzata e lasciando il pubblico con la sensazione di aver assistito a un momento televisivo che andrà ricordato. Leggi anche: Elsa Fornero senza freni contro Vannacci a Dimartedì: “Vomitevole, vergognati” La domanda di Enrico Mentana a Milena Gabanelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
