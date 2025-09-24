Cosa sono le bombe sonore sganciate dai droni contro la Flotilla diretta a Gaza

Nella notte tra il 23 e il 24 settembre la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza è stata attaccata da droni pesanti che hanno sganciato vari ordigni contro le imbarcazioni. Tra essi anche bombe sonore o flashbang. Cosa sono queste armi e perché sono pericolose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le interferenze audio con la musica degli Abba, poi i droni e le bombe sonore: l'attacco alla Flotilla; Libano, drone Idf colpisce quartier generale Onu. Papa: Santa Sede ha già riconosciuto due-Stati - Il ministro degli Esteri,Tajani, è in contatto con l'omologo israeliano e quello di Cipro per evitare la possibilità di un contrasto violento con la Flotilla; Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca coi i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria.

