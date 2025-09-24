Cosa sono i batteri incubo che stanno terrorizzando gli USA? La guida per difendersi

Un’ombra inquietante si sta allungando sul panorama sanitario degli Stati Uniti: l’aumento dei casi di batteri resistenti agli antibiotici, definiti “batteri incubo” (nightmare bacteria) dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC). Questi microrganismi, portatori del gene NDM, rappresentano una minaccia crescente per la salute pubblica, in quanto resistono ai trattamenti antibiotici convenzionali, rendendo le infezioni estremamente difficili da curare. Cosa sta succedendo? Il gene NDM conferisce ai batteri la capacità di produrre un enzima, la metallo-?-lattamasi di Nuova Delhi (NDM), che neutralizza l’effetto di un’ampia gamma di antibiotici, inclusi i carbapenemi, considerati l’ultima linea di difesa contro le infezioni batteriche gravi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cosa sono i “batteri incubo” che stanno terrorizzando gli USA? La guida per difendersi

