Cosa significa realmente riconoscere uno Stato palestinese

Francia e Regno Unito, insieme ad altri Paesi, hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina, ma cosa significa? Se l’impatto della decisione sarà molto limitato per i palestinesi alle prese con la guerra di Israele a Gaza, politicamente è un passo che avrà ripercussioni su tutte le decisioni che riguarderanno il futuro dell’area. 🔗 Leggi su Fanpage.it

