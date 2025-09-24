Cosa provo veramente Sarah e Valerio spunta la lettera segreta | succede di tutto a Uomini e Donne VIDEO

News Tv. Giornata intensa nello studio di Uomini e Donne, dove Valerio e Sarah si sono ritrovati per affrontare i nodi rimasti dopo Temptation Island. La puntata di ieri, martedì 23 settembre 2025, ha mostrato i filmati trasmessi durante lo speciale E poi. e poi e ha visto la coppia confrontarsi faccia a faccia. Al centro della scena, il nuovo interesse di Valerio per la tentatrice Ary, che ha spinto il giovane romano a chiudere definitivamente la storia con Sarah. Tuttavia, la sorpresa è arrivata quando la ex ha tirato fuori una lettera datata 3 settembre, trovata casualmente nella sua borsa, che ha riacceso emozioni e tensioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Cosa provo veramente”. Sarah e Valerio, spunta la lettera segreta: succede di tutto a “Uomini e Donne” (VIDEO)

Temptation Island e poi...e poi: Valerio, tra Sarah e Ari, Filippo Bisciglia: "Che macello" - Valerio passa dalla single alla ex alla single e poi rimane solo: cosa è successo in queste settimane Il triangolo più seguito di "Temptation Island 2025", fuori dal programma, si è complicato molto ... Lo riporta today.it