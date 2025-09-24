Cosa hanno fatto al suo corpo Femminicidio Cinzia Pinna la terribile scoperta dopo il ritrovamento

Colpo di scena nelle indagini sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo sparita nella notte tra l’11 e il 12 settembre a Palau. Questa mattina, l’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda, 41 anni, è stato fermato dai carabinieri mentre cercava di fuggire via mare. Secondo quanto ricostruito, Ragnedda avrebbe lasciato il porto di Cannigione a bordo di un piccolo gommone, tentando di far perdere le proprie tracce. La fuga, però, si è interrotta bruscamente: il gommone è stato ritrovato semi-distrutto sugli scogli di Baja Sardinia, individuato da una squadra di protezione civile. L’imprenditore si era rifugiato nella villa di famiglia nella stessa località. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa hanno fatto al suo corpo”. Femminicidio Cinzia Pinna, la terribile scoperta dopo il ritrovamento

