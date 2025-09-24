Cosa ha deciso Meloni sul riconoscimento della Palestina e quali sono le condizioni chieste dall'Italia

La premier ha annunciato che la maggioranza porterà in Aula una mozione per il riconoscimento della Palestina ma a due condizione, ossia la restituzione degli ostaggi da parte di Hamas e la sua esclusione da un eventuale governo. Un tentativo di allentare le tensioni interne dopo le manifestazione di lunedì e di sfidare le opposizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cosa - deciso

Scatta la vendetta di Trump contro il WSJ: ecco cosa ha deciso il tycoon

Mosquera Juventus, il giovane difensore ha deciso quale sarà il suo futuro! Vuole andare assolutamente in quel club. Adesso la palla passa ai club. Cosa trapela

“È deciso così”. Isola dei Famosi, naufraghi informati dalla produzione: cosa succede in Honduras

se #Meloni e #Tajani non sanno cosa sia lo stato palestinese guardino la mappa aggiornata oggi dal Foreign Office dopo che PM Starmer ha deciso di riconoscere lo stato palestinese all'Onu.Non ci sono più i territori occupati ma la scritta #Palestina su West - X Vai su X

#tuttoweekend: avete già deciso cosa fare in questo fine settimana? Ecco la GUIDA a tutti gli eventi e le iniziative in #Maremma - #ilgiunco - facebook.com Vai su Facebook

Meloni nei guai sui migranti dopo la sentenza Ue: cosa succede; Consiglio europeo, Meloni: Sosteniamo sforzi Trump per la pace. No a ritorsioni sui dazi; Ucraina, che cosa hanno deciso i 26 a Parigi. Come ha reagito la Russia. Meloni: no all’invio di truppe italiane.

Cosa ha deciso Meloni sul riconoscimento della Palestina e quali sono le condizioni chieste dall’Italia - come deciso da altri Paesi che hanno preso questa scelta, ma un impegno a farlo "con riserva". Segnala fanpage.it

L'Italia riconoscerà la Palestina? L'annuncio a sorpresa di Meloni: ecco cosa ha detto e quali condizioni ha posto - Meloni rompe il silenzio da New York: mozione di maggioranza con condizioni chiare. Scrive tag24.it