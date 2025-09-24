Cosa è accaduto sulla Global Sumund Flotilla al largo di Creta e cosa farà il governo italiano

Una serie di attacchi alla Global Sumund Flotilla in acque internazionali a Sud di Creta hanno animato il dibattito politico delle ultime ore. A bordo della spedizione che ha come obiettivo sfondare il blocco di Israele e portare gli aiuti umanitari a Gaza, ci sono anche i parlamentari italiani. Il ministro della Difesa ha annunciato l’invio di una fregata italiana per eventuali soccorsi. (Ansa Foto) – notizie.com Droni, bombe sonore, oggetti non identificati, spray urticanti. Tutto questo è arrivato nel corso della notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre all’indirizzo delle imbarcazioni Zefiro, Morgana e Taigete, che fanno parte dell’enorme flotilla, formata da cinquanta navi dirette sulla Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Notizie.com

