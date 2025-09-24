Cosa cambia dopo l’equinozio d’autunno
Lunedì 22 settembre 2025 alle 20:19 (ora italiana) il Sole ha attraversato l’equatore celeste, istante che coincide con l’ equinozio d’autunno e l’inizio di una nuova stagione. Ci siamo lasciati l’estate alle spalle, anche se il sole continuerà ad affacciarsi trasformando i boschi e i parchi cittadini con lo spettacolo del foliage, tipico della fine di settembre e del mese di ottobre. Con l’ equinozio d’autunno giorno e notte si avvicinano all’uguaglianza, ma subito dopo le ore di buio iniziano a prevalere. Si tratta di un cambiamento che nei prossimi mesi influenzerà la durata della luce e i ritmi quotidiani, ma anche la percezione psicologica della stagione, segnando il passaggio dall’estate alle lunghe notti della stagione fredda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Oggi è l’equinozio d’autunno | cosa vuol dire e perchè cambia ogni anno.