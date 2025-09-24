Corteo pro Gaza interrogatori per i quattro arrestati | tra loro un tecnico di Formigine e un minorenne
Sono in corso gli interrogatori di garanzia dei quattro arrestati al termine del maxi-corteo di lunedì a sostegno della causa palestinese. Si tratta di tre maggiorenni e un minorenne, nessuno dei quali era già noto alle forze dell’ordine.Il tecnico di Formigine e il minoreTra i fermati c’è un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
Scontri dopo il corteo per Gaza, la Questura: senza interlocutori tutto è andato fuori controllo milano.repubblica.it/cronaca/2025/0… - X Vai su X
Bologna: solidarietà ai manifestanti fermati durante il corteo per Gaza e la Flotilla USB esprime solidarietà alle nove persone che oggi sono state fermate, trattenute e arrestate in Questura durante il corteo a Bologna. Quattro dei manifestanti portati in questura, - facebook.com Vai su Facebook
Corteo pro Gaza, interrogatori per i quattro arrestati: tra loro un tecnico di Formigine e un minorenne; Maxi corteo pro Gaza, volti nuovi tra i fermati: oggi gli interrogatori; Divieto di manifestare per la Palestina, chieste nuove misure cautelari a Torino.
Maxi corteo pro Gaza, volti nuovi tra i fermati: oggi gli interrogatori - Bologna, proseguono le indagini della polizia per identificare gli autori dei disordini e dei danneggiamenti, i filmati al setaccio: sono in arrivo altre denunce per i partecipanti ... Lo riporta msn.com
Corteo pro Gaza davanti al consolato israeliano a Bari - "Assassini", "vergogna", "Israele fascista, Stato terrorista". Come scrive rainews.it