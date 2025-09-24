Corteo per la Flotilla a Bologna migliaia in piazza e Giurisprudenza occupata | Siamo antisionisti

Bologna, 24 settembre 2025

Bologna, 24 settembre 2025 –  Prima piazza del Nettuno strapiena, poi il corteo. Un’altra giornata di proteste a Bologna, dopo che alcuni centri sociali oggi hanno chiesto l’esclusione dal Giro dell’Emilia  della squadra israeliana Israel Premier Tech. Dunque questa sera nuova tappa della mobilitazione per Gaza e la Palestina, dopo lo sciopero generale e la grossa manifestazione di due giorni fa (per cui oggi sono anche state decise  3 convalide d’arresto ). Alcune migliaia di persone si sono ritrovate stasera sotto al Nettuno per esprimere sostegno alla Global Sumud Flotilla dopo l'attacco della scorsa notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

