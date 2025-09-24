Corteo per la Flotilla a Bologna migliaia in piazza e Giurisprudenza occupata | Siamo antisionisti

Bologna, 24 settembre 2025 – Prima piazza del Nettuno strapiena, poi il corteo. Un’altra giornata di proteste a Bologna, dopo che alcuni centri sociali oggi hanno chiesto l’esclusione dal Giro dell’Emilia della squadra israeliana Israel Premier Tech. Dunque questa sera nuova tappa della mobilitazione per Gaza e la Palestina, dopo lo sciopero generale e la grossa manifestazione di due giorni fa (per cui oggi sono anche state decise 3 convalide d’arresto ). Alcune migliaia di persone si sono ritrovate stasera sotto al Nettuno per esprimere sostegno alla Global Sumud Flotilla dopo l'attacco della scorsa notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corteo per la Flotilla a Bologna, migliaia in piazza e Giurisprudenza occupata: “Siamo antisionisti”

In questa notizia si parla di: corteo - flotilla

La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue

Catania, migliaia in corteo alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla

Bologna: solidarietà ai manifestanti fermati durante il corteo per Gaza e la Flotilla USB esprime solidarietà alle nove persone che oggi sono state fermate, trattenute e arrestate in Questura durante il corteo a Bologna. Quattro dei manifestanti portati in questura, - facebook.com Vai su Facebook

Scontri a #Milano, presso la Stazione Centrale, nel corso della manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. A Marghera intanto la polizia ha aperto gli idranti sui manifestanti. A Bologna il corteo ha bloccato l'Autostrada. - X Vai su X

In migliaia di nuovo in piazza per la Global Sumud Flotilla: Blocchiamo tutto | VIDEO; Corteo per la Flotilla a Bologna, migliaia in piazza e Giurisprudenza occupata: “Siamo antisionisti”; Migliaia di nuovo in piazza per Gaza: “Siamo tutti Global Flotilla”.

Corteo per Gaza e Palestina a Bologna: «Siamo 50mila». Bloccate autostrada A14 e tangenziale: «Idranti e lacrimogeni per allontanare i manifestanti». Quattro persone ... - Il corteo ha invaso l'A14 e la tangenziale bloccando il traffico: tafferugli tra manifestanti e ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Migliaia di nuovo in piazza per Gaza: “Siamo tutti Global Flotilla” - Ha invaso anche Piazza Maggiore, per continuare a chiedere di "bloccare tutto" davanti l’orrore di Gaza. Lo riporta msn.com