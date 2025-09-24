Corteo per Gaza a Torino manifestanti occupano binari della stazione di Porta Susa | È mobilitazione permanente

Il presidio in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e per Gaza organizzato a Torino si è trasformato in corteo. Il numero dei partecipanti è aumentato nel corso della serata, con una stima di circa 4mila persone presenti, e giunti alla stazione di Porta Susa in circa 700 sono entrati e hanno occupato i binari. “Quella iniziata lunedì con lo sciopero generale – hanno scandito dal microfono durante il corteo – è una mobilitazione permanente. I palestinesi ci ringraziano per il segnale che abbiamo dato, non ci faremo sconfiggere dalla repressione. Solidarietà agli arrestati di tutte le piazze d’Italia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

