Gli antagonisti del centro sociale Lambretta di Milano sono stati tra i protagonisti del corteo pro Gaza a Milano terminato con una guerriglia urbana che ha devastato la Stazione Centrale. Tra gli arrestati per quegli scontri ci sono anche due studentesse universitarie incensurate che sarebbero militanti del Lambretta. Per loro il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma giornaliera. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Corteo per Gaza a Milano, tra gli arrestati due studentesse militanti del Lambretta