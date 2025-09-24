Corteo funebre contromano davanti al carcere | nove condanne

Baritoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove persone sono state condannate, a pene comprese tra i due anni e otto mesi e un anno e otto mesi, nell'ambito del processo sul corteo funebre in moto fatto il 24 giugno 2023, giorno dei funerali del 27enne Christian Di Gioia, morto in un incidente stradale.Quel giorno, le moto transitarono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: corteo - funebre

