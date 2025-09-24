Corso Its Edge developer | la presentazione a nella sede di Confindustria
Si terrà martedì 23 settembre alle 10.30 l’open day per la presentazione del corso Its Edge Developer finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software. Gli studenti al termine del corso saranno in grado di comprendere e applicare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: corso - edge
Corso Its edge developer, la presentazione nella sede di Confindustria
Edge developer e intelligenza artificiale. a Confindustria la presentazione del corso Its per diventare professionisti del digitale
Edge developer e intelligenza artificiale. Corso Its di Confindustria Toscana Sud per diventare professionisti del digitale
Primo corso in partenza 9 settembre ore 18.00 YOGA CON FRANCESCA LOIACONO - facebook.com Vai su Facebook
L'Open Day per la presentazione del corso Its Edge Developer; Percorsi ITS Academy 2025-2026; Presentato in ZCS il nuovo corso ITS Prodigi “Edge Developer”.
Corso Its Edge developer: la presentazione a nella sede di Confindustria - 30 l’open day per la presentazione del corso Its Edge Developer finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sist ... Scrive arezzonotizie.it
Edge developer e intelligenza artificiale. Corso Its di Confindustria Toscana Sud per diventare professionisti del digitale - Presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud si è tenuto l’Open Day per la presentazione del "Corso Its Edge Developer – Tecnico Superiore per lo sviluppo di soluzioni di edge computing ... Segnala arezzonotizie.it