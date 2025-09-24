Corso di formazione specifica | apertura con Cantone
La Provincia di Caserta annuncia l’avvio della seconda edizione del Corso di Formazione Professionale Specifica, promosso dal Settore Legale, in programma dal 3 ottobre al 20 novembre 2025 presso l’Aula Consiliare del Palazzo della Provincia (Via S. Lubich, 6 - ex area Saint Gobain, Caserta). 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: corso - formazione
Il neo presidente di Cna Nautica: "Bene il corso di laurea, ora focus su formazione professionale e viabilità"
26° Corso di Formazione per Amministratori Condominiali ed Immobiliari
Napoli, “La digitalizzazione dei Contratti Pubblici”: corso di formazione di Soresa Spa all’università “Parthenope”
L'Avulss Osimo organizza un corso di formazione di base per il volontariato socio sanitario che si svolge a partire da mercoledì 1° ottobre presso la sala convegni di piazza Sant'Agostino (sopra il supermercato Sì con Te). Un'opportunità di conoscenza p - facebook.com Vai su Facebook
Ce. Al via il corso di formazione professionale specifica: apertura il 3 ottobre con il Procuratore Cantone; Avviso data e ora per concorso accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2025-2028; Accordo Stato-Regioni 2025: cambiano le regole sui corsi a tema sicurezza.
Caserta investe nella formazione giuridica: al via la seconda edizione del corso promosso dalla Provincia - Scopri tutti i dettagli riguardo Caserta investe nella formazione giuridica: al via la seconda edizione del corso promosso dalla Provincia . Riporta casertaweb.com
Medicina generale. Sospesa l’incompatibilità tra il corso di formazione specifica 2024/2027 e gli incarichi professionali - Il decreto ministeriale 22 novembre 2024, pubblicato in GU, consentirà ai laureati in Medicina che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2024/2027 di ... Secondo quotidianosanita.it