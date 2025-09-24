"E’ inaccettabile che le corse negli orari di punta per studenti e lavoratori vengano tagliate". A intervenire a muso duro sulla situazione che sta vivendo il trasporto pubblico locale è la Cgil. Il problema è duplice, spiegano dal sindacato Simonetta Ascarelli, referente per la scuola, e Massimo Bellini per la Filt Cgil, settore trasporti. Quest’anno è bastata una manciata di giorni per ritrovarsi con corse saltate al mattino ed anche all’ora di pranzo, con studenti attaccati al cellulare per chiamare casa. Se si considera il fatto che Start Romagna in caso di emergenze nella copertura dei turni privilegia le corse scolastiche tagliando in altri orari della giornata, allora appare evidente come il problema della copertura dei turni, dunque del personale assente, abbia assunto ormai dimensioni preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corse saltate e studenti a piedi: "Le scuole devono farsi sentire"