Corruzione e appalti pubblici | la difesa punta a ottenere il dissequestro delle somme
Ad Avellino, la Guardia di Finanza ha sequestrato somme di denaro contante e bonifici nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge cinque persone tra funzionari pubblici e imprenditori. Gli indagati sono accusati a vario titolo di corruzione, falso materiale e falso ideologico.I nomi coinvolti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Appalti truccati nelle carceri, perquisizioni in tutta Italia: tre indagati per corruzione e turbativa d’asta
Appalti truccati a Lecce: la Guardia di Finanza ha eseguito 8 arresti per corruzione
Intelligenza artificiale contro la corruzione: via libera all’ordine del giorno sugli appalti
Appalti,indagati funzionari Provincia Avellino e imprenditori. Ipotesi di corruzione per affidamenti lavori pubblici #ANSA - X Vai su X
Corruzione appalti pubblici, 5 misure cautelari | Cronaca PERUGIA / PROVINCIA DI SIENA - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, appalti per edilizia scolastica: cinque indagati per corruzione - Inchiesta "Do ut des" alla provincia di Avellino: i cinque indagati sono accusati a vario titolo di corruzione, falsità materiale e ideologica. Scrive ilmattino.it
Corruzione in appalti pubblici: 5 nei guai - Un sistema "stratificato" di accordi e favori tra imprenditori e funzionari pubblici per l’assegnazione arbitraria di appalti. Segnala lanazione.it