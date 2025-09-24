Corrono in aeroporto con solo 5 minuti per prendere il volo trovano il gate chiuso e forzano la porta | 2mila euro di multa a testa per due turiste francesi
Sono arrivate all’aeroporto di corsa, tremendamente in ritardo, solo cinque minuti prima della partenza del volo. Si sono dirette al gate d’imbarco trovandolo, ovviamente, chiuso. A quel punto, hanno deciso di forzare l’ingresso con l’intenzione di sbucare direttamente sulla pista di decollo. Inevitabilmente sono scattati tutti gli allarmi possibili e la polizia le ha subito bloccate. Scene surreali quelle accadute lo scorso giovedì all’aeroporto Antonio Canova di Treviso. Le due donne hanno superato tutti i controlli in fretta e furia sono arrivate al gate d’imbarco che, ovviamente, hanno trovato chiuso, dato che l’aereo era già pronto a decollare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
