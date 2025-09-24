Corriere dello Sport | Napoli un avvio da prima fila
"> Il Napoli continua la sua corsa solitaria in testa alla classifica. Come riportato dal Corriere dello Sport in un articolo a firma di Fabio Mandarini, la squadra di Antonio Conte ha superato il Pisa con qualche sofferenza difensiva ma tanta concretezza offensiva, consolidando il primato con quattro vittorie su quattro in campionato. I numeri da capogiro Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri non partivano così bene dal campionato 2021-2022. Ora guidano la Serie A a +2 sulla Juventus e a +3 su Roma e Milan, prossimo avversario domenica a San Siro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: corriere - sport
Corriere dello Sport – Milan, Terracciano firma e Sportiello saluta: cambia il vice Maignan
Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio
Corriere dello Sport – “Gli abbiamo proposto il rinnovo”
$Haaland , il ritorno al vero nueve corrieredellosport.it/news/calcio/20… - X Vai su X
CORRIERE DELLO SPORT Il Corriere dello Sport riporta la notizia della nascita del Comitato consultivo per lo Sport della Fondazione Insigniti OMRI Il Corriere dello Sport ha dato notizia dell’istituzione, da parte della Fondazione Insigniti OMRI, del Comitato c - facebook.com Vai su Facebook
Parte una Champions milionaria, avvio duro per Napoli e Atalanta; Napoli-Sassuolo, +3 e una ventata di ottimismo; Xavier Jacobelli sul Napoli: “Campioni d’Italia naturali favoriti nella corsa scudetto”.
Napoli, il quinto Fab è Gilmour: Conte cambia regia contro il Pisa - Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli di Conte non rinuncia al concetto tattico dei «Fab Four» a centrocampo. Scrive napolipiu.com
Fiorentina ridimensionata, il Napoli passeggia al Franchi per 3-1 - Il forcing della ripresa non basta, viola fermi a 2 punti ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it