"> Il Napoli continua la sua corsa solitaria in testa alla classifica. Come riportato dal Corriere dello Sport in un articolo a firma di Fabio Mandarini, la squadra di Antonio Conte ha superato il Pisa con qualche sofferenza difensiva ma tanta concretezza offensiva, consolidando il primato con quattro vittorie su quattro in campionato. I numeri da capogiro Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri non partivano così bene dal campionato 2021-2022. Ora guidano la Serie A a +2 sulla Juventus e a +3 su Roma e Milan, prossimo avversario domenica a San Siro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, un avvio da prima fila”