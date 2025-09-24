Corrado Augias gela Floris | Il fascismo ha fatto cose buone

"Sì, Benito Mussolini ha fatto cose buone". Il dibattito va avanti da anni e prosegue senza sosta. Ma quella appena citata non è una frase pronunciata da un esponente di destra. Quelle parole portano la firma di un insospettabile, di un comunista di lungo corso, noto per i suoi giudizi severi contro il governo e contro tutto ciò che non è di sinistra: Corrado Augias. Ospite ieri sera a "Di Martedì", il giornalista è stato incalzato da Giovanni Floris sulle figure di riferimento della destra, costretta ad "attaccarsi" a Charlie Kirk. Ed ecco la clamorosa replica di Augias. Nel corso del dialogo, infatti, Floris ha lanciato una provocazione: la destra non può mica appellarsi a Benito Mussolini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Corrado Augias gela Floris: "Il fascismo ha fatto cose buone..."

Corrado Augias all'Aquileia film festival: l'evento anche in streaming

Da padre Antonio Spadaro a Corrado Augias, le novità in libreria

Questa sera, tra gli ospiti di Giovanni Floris a #DiMartedì ci saranno: Corrado Augias

