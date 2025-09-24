Corrado Augias attacca Giorgia Meloni a Dimartedì | Indignata per gli incidenti di Milano ma non per le bombe su Gaza

Un intervento televisivo di Corrado Augias ha riacceso il dibattito politico e mediatico in Italia. Durante la trasmissione Dimartedì, il giornalista e scrittore ha rivolto parole dure nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, contestando la differenza di approccio da lei mostrata di fronte a due vicende molto diverse: gli incidenti di Milano e i bombardamenti su Gaza. Augias ha sottolineato come la premier abbia espresso pubblicamente la sua indignazione per quanto accaduto nel capoluogo lombardo, senza però utilizzare la stessa fermezza nei confronti delle vittime civili del conflitto in Medio Oriente.

