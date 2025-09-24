Corrado Augias a DiMartedì | Mussolini ha fatto anche cose buone il botta e risposta con Floris | E quali?

Botta e risposta tra Giovanni Floris e Corrado Augias a DiMartedì. I giornalisti si trovano a parlare dell'operato di Mussolini, quando lo scrittore dichiara che il Duce "ha fatto anche delle cose buone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Corrado Augias all'Aquileia film festival: l'evento anche in streaming

Da padre Antonio Spadaro a Corrado Augias, le novità in libreria

#dimartedi Corrado Augias su Giorgia Meloni: "Non tollero questi toni gridati, insofferenti, un perenne comizio. Un capo del governo non può fare ogni giorno il comizio".

#latorredibabele Corrado Augias a Pier Luigi Bersani: "Giorgia Meloni è una comunicatrice fenomenale, la sinistra non è capace..."

