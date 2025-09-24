' Corpi di donne' da Factory Grisù incontro di presentazione del nuovo percorso fra movimento e arte

Domenica 28 dalle 10 alle 14 presso Factory Grisù si tiene l’incontro introduttivo del percorso 'Corpi di donne', un laboratorio di movimento e attività creative strutturato su incontri a cadenza mensile. Uno spazio e un tempo di ricerca personale, artistica e di condivisione, in cui sviluppare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it