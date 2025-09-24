Cormano Polizia locale sgombera una villa da occupanti abusivi
Agenti della Polizia locale di Cormano in azione in via Po per sgomberare una villa da alcuni occupanti abusivi. L’operazione è partita dalle tante segnalazioni da parte dei residenti, che hanno notato e lamentato la presenza e il movimento, di certo, non usuali di persone mai viste prima in quella zona di Cormano. I proprietari . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: cormano - polizia
La Polizia locale di Cormano ferma quattro abusivi con precedenti.
Cormano, fugge all’alt della Polizia Locale e simula il furto dell’auto: denunciato un 40enne di Cusano
Cormano, la polizia locale smaschera un tentativo di depistaggio #NordMilano24 #cormano #polizialocale #tentativo #depistaggio #cronaca #breakingnews - X Vai su X
Critico fotografico morto, Polizia lavora ancora su immagini. Proseguono analisi su tabulati telefonici e audizioni conoscenti #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Sgomberata a Cormano una villa occupata; Nasce il distretto urbano del commercio: Motore di sviluppo; Cormano, Polizia locale sgombera una villa da occupanti abusivi.
"Da Serfilippi avviso di sfratto alla Polizia locale. Ordinato lo sgombero di garage e magazzini" - Il provvedimento, da parte del sindaco Luca Serfilippi, riguarderebbe "lo sgombero del piazzale, del ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Blitz della polizia locale: sgombero alle case Aler - Il cantiere abbandonato Aler di via delle Rose e via Sauro a Legnano è spesso occupato da abusivi. ilgiorno.it scrive