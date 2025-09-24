Cormano Polizia locale sgombera una villa da occupanti abusivi

Agenti della Polizia locale di Cormano in azione in via Po per sgomberare una villa da alcuni occupanti abusivi. L’operazione è partita dalle tante segnalazioni da parte dei residenti, che hanno notato e lamentato la presenza e il movimento, di certo, non usuali di persone mai viste prima in quella zona di Cormano. I proprietari . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

