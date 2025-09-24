Corleone si mobilita | folla in piazza contro il podcast del figlio di Totò Riina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una comunità unita contro la mafia. Centinaia di persone si sono radunate a Corleone (Palermo) ieri sera, 23 settembre, per partecipare a un sit-in organizzato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, insieme all’amministrazione comunale. L’iniziativa nasce come risposta al podcast dedicato a Giuseppe Riina, figlio del boss Totò Riina, che aveva rilasciato dichiarazioni in difesa del padre. L’intervista, successivamente rimossa, aveva suscitato forte indignazione. Le parole di La Vardera. Commentando la grande partecipazione, La Vardera ha scritto sui social: “La Sicilia quella vera siamo noi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

