Coppia di turisti dauni annegò a Otranto in tre a processo per mancanze nei soccorsi

Lecceprima.it | 24 set 2025

LECCE –Pia Patruno e Francesco Mancino, entrambi di Cerignola, morirono nelle acque di Otranto nella tarda mattinata del 10 luglio del 2021. Avevano, rispettivamente, 29 e 28 anni. La loro vacanza nel Salento, ospiti di un resort, dove arrivarono con una comitiva di amici del Foggiano, si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

