Coppia di turisti dauni annegò a Otranto in tre a processo per mancanze nei soccorsi
Pia Patruno e Francesco Mancino, entrambi di Cerignola, morirono nelle acque di Otranto nella tarda mattinata del 10 luglio del 2021. Avevano, rispettivamente, 29 e 28 anni. La loro vacanza nel Salento, ospiti di un resort, dove arrivarono con una comitiva di amici del Foggiano, si.
Coppia di turisti dauni annegò a Otranto, in tre a processo per mancanze nei soccorsi - gestore e un assistente bagnante rinviati a giudizio per omicidio colposo. Come scrive lecceprima.it