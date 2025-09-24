Coppa Toscana - Serie C Pure Bottegone si ferma agli ottavi Passa Prato Conferma per Santi

Stavolta, niente rimonta. Stesso copione dell’ottavo di finale di Coppa Toscana per la Valentina’s Camicette Bottegone, ma questa volta il finale è differente: la rimonta non riesce. E così niente final four di Coppa a gennaio: i gialloneri perdono con il punteggio di 78-64 (25-15, 44-33, 62-52) alla "Toscanini" contro i Dragons Prato, nei quarti di finale della competizione. La differenza tra le due squadre l’ha fatta l’avvio di partita, nel quale Bottegone ha subito il break poi risultato decisivo per l’esito dell’incontro. "Mi dispiace per lo scarto finale perché, se è vero che Prato ha meritato, è altrettanto vero che in larga parte c’è stato equilibrio – dichiara il coach della Valentina’s, Maurizio Milani –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

