coppa toscana serie c la fase finale parla pratese

Pratesi dominatrici della Coppa Toscana di serie C di basket. A tal punto che alla Final Four, in programma a gennaio, metà delle squadre che si contenderanno il trofeo (detenuto proprio dai Dragons) proverranno dalla nostra città. Dragons e Union Basket hanno vinto la propria partita dei quarti. La prima a ottenere questo risultato è stata l’Union Basket Prato, che è andata ad espugnare l’insidioso parquet del Montevarchi. 72-66 il risultato a favore degli uomini di coach Paoletti, bravi a rintuzzare nel finale il ritorno dei padroni di casa. "Siamo molto contenti – afferma Paoletti - per la società quella della Final Four è una tappa importante della nostra stagione, ed è pur sempre la prima volta; senza dimenticare che abbiamo vinto prima con San Vincenzo che aveva prevalso nei playoff e con Montevarchi che era arrivata prima in campionato; non due avversari qualsiasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
