Coppa Italia tris del Como col Sassuolo | doppietta di Rodriguez e gol di Douvikas

Como – Il Como vince facilmente il suo secondo turno di Coppa Italia, contro il Sassuolo per 3-0 e passa agli ottavi, dove incontrerà la Fiorentina. La vittoria si è realizzata tutta nel primo tempo, con il solito dominio di gioco di Fabregas, sfociato nella doppietta di Rodriguez e nel gol di Douvikas, che è diventato capocannoniere di Coppa. Fabregas sceglie di fare un ampio turnover, cambiando molti della vittoria di Firenze, per la prima volta partono dall'inizio Posch, Baturina, Goldaniga, per far riposare in vista della Cremonese Paz, Carlos e Vojvoda. Pronti via e il Como è in vantaggio, Douvikas a destra coglie la difesa emiliana impreparata, perfetto rasoterra in mezzo, dove in arriva in corsa, Rodriguez che di piatto mette in rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, tris del Como col Sassuolo: doppietta di Rodriguez e gol di Douvikas

