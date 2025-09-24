Coppa Italia passano Parma e Venezia | eliminata una squadra di Serie A

Coppa Italia, Parma e Venezia passano agli ottavi di finale: una squadra di Serie A eliminata ai sedicesimi Il “Derby veneto” di Coppa Italia tra Venezia ed Hellas Verona è finito nelle mani del Venezia, che ha eliminato soltanto ai rigori la formazione di Serie A. Non sono bastati i minuti regolamentari per decretare la vincitrice della sfida, e le due compagini sono infatti arrivate ai tiri di rigore – secondo la nuova formula della Coppa Italia, che non prevede i supplementari. I retrocessi s’impongono, dunque, sui “cugini” della massima serie. Zero gol, grandine e l’errore di Ebosse: il riassunto di Venezia-Verona. 🔗 Leggi su Sportface.it