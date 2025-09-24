Coppa Italia Milan agli ottavi | finalmente Giménez! Nkunku e Pulisic incantano tutti
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 24 settembre 2025: passato il turno in Coppa Italia, con tutto l'attacco protagonista della sfida contro il Lecce a 'San Siro'. Tre gol splendidi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Milan-Lecce 3-0, Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: Rossoneri, sardi e friulani agli ottavi.
Contro chi gioca il Milan agli ottavi di finale della Coppa Italia? La prossima avversaria dei rossoneri; Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: tutto facile per i rossoneri che agli ottavi affronteranno la Lazio; Milan-Lecce 3-0, cronaca e tabellino: segnano Gimenez, Nkunku e Pulisic.
Milan-Lecce 3-0 in Coppa Italia, rossoneri agli ottavi - Il Milan batte il Lecce e si qualifica agli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2025. Riporta lapresse.it
Coppa Italia, sarà Lazio Milan agli ottavi: la data e i dettagli del big match - Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti Il Milan continua il suo cammino in Coppa Italia con una vittoria convincente. Secondo lazionews24.com