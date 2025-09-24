Coppa Italia Milan agli ottavi | finalmente Giménez! Nkunku e Pulisic incantano tutti

Pianetamilan.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 24 settembre 2025: passato il turno in Coppa Italia, con tutto l'attacco protagonista della sfida contro il Lecce a 'San Siro'. Tre gol splendidi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

coppa italia milan agli ottavi finalmente gim233nez nkunku e pulisic incantano tutti

© Pianetamilan.it - Coppa Italia, Milan agli ottavi: finalmente Giménez! Nkunku e Pulisic incantano tutti

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Contro chi gioca il Milan agli ottavi di finale della Coppa Italia? La prossima avversaria dei rossoneri; Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: tutto facile per i rossoneri che agli ottavi affronteranno la Lazio; Milan-Lecce 3-0, cronaca e tabellino: segnano Gimenez, Nkunku e Pulisic.

coppa italia milan agliMilan-Lecce 3-0 in Coppa Italia, rossoneri agli ottavi - Il Milan batte il Lecce e si qualifica agli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2025. Riporta lapresse.it

coppa italia milan agliCoppa Italia, sarà Lazio Milan agli ottavi: la data e i dettagli del big match - Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti Il Milan continua il suo cammino in Coppa Italia con una vittoria convincente. Secondo lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Milan Agli