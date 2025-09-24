Coppa Italia Landucci | Volevamo passare il turno Felici per il gol di Gimenez

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 settembre 2025 – Non si ferma più il Milan che, dopo i tre successi di fila in campionato, ne inanella anche un quarto travolgendo 3-0 il Lecce e agguantando gli ottavi di Coppa Italia dove, a dicembre, affronterà la Lazio. Sulla scia di quanto già fatto contro Bologna e soprattutto Udinese, i rossoneri hanno squadernato l’ennesima prestazione debordante in attacco e molto accorta in difesa: già dai primi minuti, con le occasioni capitate sui piedi di Gimenez e Loftus-Cheek si era capito che sarebbe stata una serata a forti tinte rossonere. Convinzione che si è rafforzata quando il Lecce è rimasto in dieci per l’espulsione di Siebert al 16’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

coppa italia landucci volevamo passare il turno felici per il gol di gimenez

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Landucci: "Volevamo passare il turno. Felici per il gol di Gimenez"

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Milan, Landucci: Volevamo passare il turno. Ora affronteremo il Napoli con umiltà; Milan, Landucci: Pensiamo una partita alla volta. Leao? Non volevamo rischiare; Landucci post Milan-Bari: “Sbagliato qualche gol di troppo, ma abbiamo fatto una buona partita”.

coppa italia landucci volevamoCoppa Italia, Landucci: "Volevamo passare il turno. Felici per il gol di Gimenez" - Il vice di Allegri (oggi squalificato) ha commentato il rotondo 3- Secondo sport.quotidiano.net

coppa italia landucci volevamoMilan, Landucci: “Volevamo passare il turno. Ora affronteremo il Napoli con umiltà” - Le parole di Landucci, vice allenatore del Milan, al termine della partita di Coppa Italia vinta contro il Lecce ... Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Landucci Volevamo