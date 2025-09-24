Coppa Italia Landucci | Volevamo passare il turno Felici per il gol di Gimenez

Milano, 23 settembre 2025 – Non si ferma più il Milan che, dopo i tre successi di fila in campionato, ne inanella anche un quarto travolgendo 3-0 il Lecce e agguantando gli ottavi di Coppa Italia dove, a dicembre, affronterà la Lazio. Sulla scia di quanto già fatto contro Bologna e soprattutto Udinese, i rossoneri hanno squadernato l’ennesima prestazione debordante in attacco e molto accorta in difesa: già dai primi minuti, con le occasioni capitate sui piedi di Gimenez e Loftus-Cheek si era capito che sarebbe stata una serata a forti tinte rossonere. Convinzione che si è rafforzata quando il Lecce è rimasto in dieci per l’espulsione di Siebert al 16’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

