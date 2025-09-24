Coppa Italia Landucci | Volevamo passare il turno Felici per il gol di Gimenez
Milano, 23 settembre 2025 – Non si ferma più il Milan che, dopo i tre successi di fila in campionato, ne inanella anche un quarto travolgendo 3-0 il Lecce e agguantando gli ottavi di Coppa Italia dove, a dicembre, affronterà la Lazio. Sulla scia di quanto già fatto contro Bologna e soprattutto Udinese, i rossoneri hanno squadernato l’ennesima prestazione debordante in attacco e molto accorta in difesa: già dai primi minuti, con le occasioni capitate sui piedi di Gimenez e Loftus-Cheek si era capito che sarebbe stata una serata a forti tinte rossonere. Convinzione che si è rafforzata quando il Lecce è rimasto in dieci per l’espulsione di Siebert al 16’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: coppa - italia
11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid
La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Dopo il Bari anche il Lecce: i rossoneri battono un altro club pugliese in Coppa Italia e vanno agli ottavi con la Lazio ? #Calcio #CoppaItalia #MilanLecce - X Vai su X
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Milan-Lecce 3-0, Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: Rossoneri, sardi e friulani agli ottavi. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-sette - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Landucci: Volevamo passare il turno. Ora affronteremo il Napoli con umiltà; Milan, Landucci: Pensiamo una partita alla volta. Leao? Non volevamo rischiare; Landucci post Milan-Bari: “Sbagliato qualche gol di troppo, ma abbiamo fatto una buona partita”.
Coppa Italia, Landucci: "Volevamo passare il turno. Felici per il gol di Gimenez" - Il vice di Allegri (oggi squalificato) ha commentato il rotondo 3- Secondo sport.quotidiano.net
Milan, Landucci: “Volevamo passare il turno. Ora affronteremo il Napoli con umiltà” - Le parole di Landucci, vice allenatore del Milan, al termine della partita di Coppa Italia vinta contro il Lecce ... Segnala gianlucadimarzio.com