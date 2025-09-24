Coppa Italia Inter ufficiale l’avversaria dei nerazzurri agli ottavi | ecco chi sarà!

Coppa Italia Inter, le ultime sull’ufficialità dell’avversaria dei nerazzurri per gli ottavi di finale che si giocheranno nel 2026. L’ Inter conosce il suo prossimo avversario in Coppa Italia. Negli ottavi di finale i nerazzurri affronteranno il Venezia di Giovanni Stroppa, capace di superare a sorpresa l’ Hellas Verona di Paolo Zanetti al Bentegodi. La sfida, molto bloccata e povera di emozioni, si è decisa soltanto ai calci di rigore, con gli arancioneroverdi più precisi dal dischetto. Il match è stato segnato anche da un evento particolare: una forte grandinata ha costretto l’arbitro a sospendere il gioco per quasi venti minuti, spezzando ulteriormente il ritmo di una partita già di per sé tattica e combattuta a centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Coppa Italia Inter, ufficiale l’avversaria dei nerazzurri agli ottavi: ecco chi sarà!

