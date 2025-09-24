Coppa Italia il Milan si diverte con il Lecce Ora big match in Serie A contro il Napoli

Netto 3-0, ieri sera a 'San Siro', del Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce nel secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 e ottavi di finale in tasca: a dicembre sfida alla Lazio. Ora testa al campionato e al big match contro il Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia, il Milan si diverte con il Lecce. Ora big match in Serie A contro il Napoli

