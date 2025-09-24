Coppa Italia il Como cala il tris contro il Sassuolo e vola agli ottavi
Como, 24 settembre 2025 – Dopo Parma e Venezia, che hanno eliminato ai calci di rigore Spezia ed Hellas Verona, anche il Como centra il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. I lariani si sono infatti sbarazzati del Sassuolo con un travolgente 3-0, arrivato al culmine di un match a senso unico. È bastato infatti un tempo agli uomini di Fabregas per archiviare la pratica e addirittura 90” per aprire le danze con il primo gol di serata di Jesus Rodriguez, bravo a tasformare in gol l’assist di Douvikas al culmine di un’azione nata da un recupero palla sulla trequarti. Il gol ha subito mandato in apnea il Sassuolo, travolto dall’energia e dall’impeto dei lariani che al 24’, dopo aver mancato un paio di buone occasioni, hanno pescato dal cilindro il raddoppio con Douvikas, che di testa ha capitalizzato la pennellata su punizione di Baturina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
