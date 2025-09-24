Coppa Italia il Como avanza | 3-0 al Sassuolo
Dopo il Sudtirol, il Como avanza ancora in Coppa Italia offrendo una sontuosa prestazione al Sinigaglia contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Vittoria netta che vale la qualificazione agli ottavi, dove ritroverà fuori casa la Fiorentina appena sconfitta in campionato proprio al Franchi. Dopo un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
