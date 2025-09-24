Coppa Italia Genoa-Empoli probabili formazioni | turnover per Vieira

Serata di Coppa Italia domani al Ferraris, il Genoa di Vieira sfida l'Empoli, squadra di Serie B, alle 18,30 per regalarsi il secondo turno della competizione. Il Grifone ha passeggiato nel primo match contro il Vicenza in quella che è l'unica vittoria stagione rossoblu. Ora Vieira vuole. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Coppa Italia, Genoa-Empoli probabili formazioni: turnover per Vieira; Prevendita Genoa-Empoli, Prelazioni Abbonati; Vigilia di Genoa-Empoli di Coppa Italia, Vieira: “In campo la squadra più competitiva possibile”.

coppa italia genoa empoliGenoa, eliminare l'Empoli in Coppa Italia per allontanare i fantasmi di Bologna - Avversario un Empoli partito a rilento in un campionato di serie B dove peraltro non nasconde ambizioni importanti. Secondo primocanale.it

coppa italia genoa empoliGenoa in Coppa Italia, Vieira: "È anche un’opportunità per tenere coinvolti tutti i giocatori" - "Il risultato dell’ultimo weekend di campionato ha lasciato amarezza (ko a Bologna per 2- Lo riporta tuttomercatoweb.com

