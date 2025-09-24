Convegno degli esorcisti di tutto il mondo | come combattere le nuove sfide contro il male

Si è svolto il XV Convegno internazionale degli esorcisti, insieme radunati da tutto il mondo per analizzare le nuove sfide di oggi che pone il male e i modi di affrontarle. Pochi giorni fa, dal 15 al 20 settembre, a Sacrofano, presso la Casa di spiritualità “Fraterna Domus” ha avuto luogo il XV Convegno internazionale. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

