Convegno degli esorcisti di tutto il mondo | come combattere le nuove sfide contro il male

Si è svolto il XV Convegno internazionale degli esorcisti, insieme radunati da tutto il mondo per analizzare le nuove sfide di oggi che pone il male e i modi di affrontarle. Pochi giorni fa, dal 15 al 20 settembre, a Sacrofano, presso la Casa di spiritualità “Fraterna Domus” ha avuto luogo il XV Convegno internazionale. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Oltre 300 esorcisti da tutto il mondo riuniti a Sacrofano per combattere il male. Il Papa li incoraggia nel ministero di liberazione; Papa Leone incoraggia gli esorcisti: “Il vostro ministero più che mai necessario”; Papa Leone XIV manda un messaggio di incoraggiamento agli esorcisti.

Oltre 300 esorcisti da tutto il mondo riuniti a Sacrofano per combattere il male. Il Papa li incoraggia nel ministero di liberazione - "Apprezzamento per i sacerdoti che si dedicano al delicato e quanto mai necessario ministero dell'esorcista, incoraggiandoli a viverlo sia come ministero di liberazione che di consolazione, accompagna ...

L'Intelligenza artificiale nuova frontiera degli esorcisti - La relazione di chiusura del Convegno internazionale dell'Aie, l'associazione internazionale degli esorcisti riconosciuta dal Vaticano, ha indicato nell'Intelligenza artificiale la nuova frontiera per ...

