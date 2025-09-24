Controlli serali della Locale alle porte del centro storico dieci sanzioni

Nella serata di ieri martedì 23 settembre un controllo mirato della Polizia locale di Modena in viale Tassoni, ha portato all’accertamento di dieci violazioni al Codice della Strada. L’operazione è stata predisposta a seguito delle segnalazioni dei cittadini attraverso il sistema Rilfedeur e ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

